СМИ: в Великобритании произошла вспышка редкой смертельной болезни

В Северном Уэльсе произошли два случая инфицирования вирусом обезьяньей оспы - редким заболеванием, которое обычно встречается в Центральной и Западной Африке.

Среди заболевших - члены одной семьи, которые недавно вернулись из-за границы, где, как полагают специалисты Службы общественного здравоохранения Уэльса, и произошло заражение. Как уточняет британское издание Express, сейчас территориальные органы здравоохранения ведут наблюдение за обнаруженными случаями, при этом в целом риск оценивается как низкий, поскольку заболевание, как полагают эксперты, не заразно.

Оспа обезьян вызывается вирусом, относящимся к семейству поксвирусов. Среди проявлений болезни - лихорадка, общая интоксикация и высыпания по типу экзантемы. Как правило, течение болезни легкое, однако в редких случаях (от 1% до 10%) возможен летальный исход. Обычно большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Передача вируса происходит при контакте с мясом диких животных, через укусы или царапины зверей. Переносчиками оспы обезьян считаются определенные виды грызунов в Центральной и Западной Африке, где в районах, близких к тропическим лесам, и фиксируется наибольшее число случаев заражения среди людей. Однако вспышки заболевания в разное время наблюдались в Америке, Европе и Азии.