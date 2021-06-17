Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более 100 новобранцев Шавлинского мотострелкового полка принесли присягу в Подмосковье

Анна Касаткина
00:08 17.06.2021
С напутственными словами к молодым людям на торжественной церемонии обратилось командование.
Более 100 новобранцев Шавлинского мотострелкового полка принесли присягу в Подмосковье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие Шавлинского мотострелкового полка танковой армии Западного военного округа поучаствовали в торжественной церемонии приведения к военной присяге. В мероприятии поучаствовали более 100 новобранцев весеннего призыва.

Военнослужащие прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять боевые задачи в составе мотострелкового полка.

С напутствующими словами к молодым людям обратилось командование. Заместитель командира полка по военно-политической работе гвардии майор Денис Целицо отметил, что новобранцев ждет год службы в одном из лучших подразделений гвардейской танковой армии.

«За этот год вы станете настоящими специалистами и защитниками родины, гордостью ваших родителей. Офицерский корпус обучит вас боевой и специальной подготовке, а воинский коллектив станет второй семьей», - сказал он.

Ранее в Подмосковье приняли присягу спортивные роты ЦСКА - более сотни мастеров спорта, в том числе и международного класса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.