Более 100 новобранцев Шавлинского мотострелкового полка принесли присягу в Подмосковье

Военнослужащие Шавлинского мотострелкового полка танковой армии Западного военного округа поучаствовали в торжественной церемонии приведения к военной присяге. В мероприятии поучаствовали более 100 новобранцев весеннего призыва.

Военнослужащие прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять боевые задачи в составе мотострелкового полка.

С напутствующими словами к молодым людям обратилось командование. Заместитель командира полка по военно-политической работе гвардии майор Денис Целицо отметил, что новобранцев ждет год службы в одном из лучших подразделений гвардейской танковой армии.

«За этот год вы станете настоящими специалистами и защитниками родины, гордостью ваших родителей. Офицерский корпус обучит вас боевой и специальной подготовке, а воинский коллектив станет второй семьей», - сказал он.

Ранее в Подмосковье приняли присягу спортивные роты ЦСКА - более сотни мастеров спорта, в том числе и международного класса.