Две сотни молодых атлетов принесли присягу в спортивные роты ЦСКА в Подмосковье

Спортивные роты ЦСКА встречают пополнение. Сто восемьдесят восемь молодых атлетов сегодня приняли присягу - торжественная церемония прошла в центре военно-патриотического воспитания «Авангард».

Среди новобранцев - более сотни мастеров спорта, в том числе и международного класса. Их поздравил статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, он также отметил, что новобранцам предстоит продолжать традиции клуба и вершить славу России на легендарных спортивных площадках.

«Это не просто день принятия военной присяги, а это день посвящения вас в армейцы. Вы влились в дружную семью Центрального спортивного клуба армии. Многие и многие поколения армейцев прославляли знамена ЦСКА, покоряя самые высокие спортивные вершины», - отметил Панков.

Также сегодня в центре «Авангард» прошел день открытых дверей. Любой желающий мог принять участие в мастер-классах по самым разным видам спорта. Также работали площадки по робототехнике, медпомощи и сборке автомата. Кроме того, в парке «Патриот» открыли пятый сезон «Лагеря настоящих героев». За лето в нем проведут семь тематических смен.