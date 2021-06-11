Спорт Сборная Италии по футболу разгромила команду Турции в матче открытия Евро-2020 Анна Берестовая Команда Италии одержала победу в матче с Турцией на открытии Евро-2020. © Фото: ALFREDO FALCONE LaPresse Globallookpress Читайте нас на: Футболисты итальянской сборной разгромили турецких спортсменов в матче открытия чемпионата Европы. Первая игра прошла в Риме 11 июня и окончилась со счетом 3:0. Открыл счет в прошедшей встрече автогол защитника команды Турции Мериха Демирала на 53-й минуте. Авторами следующих голов стали спортсмены сборной Италии Чиро Иммобиле на 66-й и Лоренцо Инсинье на 79-й минуте игры. Ранее сообщалось, что в матче России против Бельгии на Евро-2020 Андрея Мостового, сдавшего положительный тест на коронавирусную инфекцию, заменит его коллега Роман Евгеньев. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика