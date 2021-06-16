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В Кремле сообщили о готовности Путина донести до Байдена позицию РФ по членству Украины в НАТО

Ян Брацкий
09:42 16.06.2021
Накануне президент США заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет зависеть от того, как проголосуют члены альянса и от соответствия Киева четким критериям.
В Кремле сообщили о готовности Путина донести до Байдена позицию РФ по членству Украины в НАТО
© Фото: Oberhaeuser via www.imago-imageswww.imago-images.de Globallookpress
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Москва обратила внимание на высказывание президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. При необходимости Владимир Путин обозначит позицию России по этому вопросу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. В Москве обратили на это внимание в полном объеме. Не сомневаюсь, что при необходимости, президент изложит российскую позицию по этому вопросу», - заявил Песков в эфире Первого канала.

Накануне американский лидер Джо Байден рассказал, что решение о вступлении Украины в члены Североатлантического альянса будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям НАТО и решить вопрос, касающийся коррупции. По его словам, решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса.

Переговоры президентов России и США состоятся 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с коронавирусом и киберпреступностью, вопросы дипсобственности России в США, региональные конфликты и другие.

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