В Кремле сообщили о готовности Путина донести до Байдена позицию РФ по членству Украины в НАТО

Москва обратила внимание на высказывание президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. При необходимости Владимир Путин обозначит позицию России по этому вопросу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. В Москве обратили на это внимание в полном объеме. Не сомневаюсь, что при необходимости, президент изложит российскую позицию по этому вопросу», - заявил Песков в эфире Первого канала.

Накануне американский лидер Джо Байден рассказал, что решение о вступлении Украины в члены Североатлантического альянса будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям НАТО и решить вопрос, касающийся коррупции. По его словам, решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса.

Переговоры президентов России и США состоятся 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с коронавирусом и киберпреступностью, вопросы дипсобственности России в США, региональные конфликты и другие.