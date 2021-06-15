Байден назвал условие вступления Украины в НАТО

Американский лидер Джо Байден рассказал, что решение о вступлении Украины в члены НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянса и решить вопрос, касающийся коррупции.

«Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО», - подчеркнул Байден на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

По его словам, решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса.

Ранее в Киеве раскритиковали «абстрактные заявления» о перспективах в НАТО. Украинские власти отметили, что страна продолжит работать над выполнением задания для членства в альянсе.