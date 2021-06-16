От Украины потребовали «большего» для вступления в НАТО

Украине необходимо «сделать больше» в вопросе реформ для членства в НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время встречи с группой военных обозревателей.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в большей степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», - приводит Defense News его слова.

Столтенберг также напомнил, что для предоставления плана действий по членству в НАТО нужно согласие всех 30 государств-участников альянса.

В понедельник лидеры Североатлантического альянса в ходе саммита в Брюсселе подтвердили, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами НАТО. При этом сроки возможного вступления этих стран в организацию не были указаны. Однако было заявлено о необходимости продолжать реформы.

В свою очередь, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что официальный Киев не устраивают абстрактные заявления о перспективах в НАТО.