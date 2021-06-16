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В Минтруде предложили назначать пенсию в автоматическом режиме

Ян Брацкий
08:34 16.06.2021
Воспользоваться услугой смогут те получатели пенсии, которые не имеют заграничного трудового стажа и давшие согласие на автоматическое начисление выплат.
В Минтруде предложили назначать пенсию в автоматическом режиме
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Минтруд разработал проект приказа об автоматическом назначении пенсионных выплат гражданам при подаче заявления через портал Госуслуг. Соответствующая инициатива подробно описана на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме, предполагающем назначение пенсии на основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем», - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Воспользоваться услугой смогут те получатели пенсии, которые не имеют заграничного трудового стажа. Кроме того, обязательным требованием остается информированное согласие гражданина на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

Ранее эксперт по пенсионному рынку Евгений Биезбардис рассказал, что самую большую пенсию в России фактически получают космонавты и государственные служащие. Летчики-испытатели и космонавты получают государственную пенсию за выслугу лет и имеют право на страховую пенсию по старости.

Согласно данным, опубликованным в апреле 2021 года, самую большую пенсию среди всех категорий пенсионеров получали федеральные государственные гражданские служащие. На 1 января текущего года средний размер пенсии чиновника достиг 22792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15744 рублей, средний размер пенсии по старости - 16790 рублей.

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