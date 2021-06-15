Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями

Самую большую пенсию в России фактически получают космонавты и госслужащие. Официального потолка по выплатам в стране нет, рассказал эксперт по пенсионному рынку Евгений Биезбардис.

Летчики-испытатели и космонавты получают государственную пенсию за выслугу лет и имеют право на страховую пенсию по старости.

«По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», - сообщил Биезбардис агентству «Прайм».

Согласно данным, опубликованным в апреле 2021 года, самую большую пенсию среди всех категорий пенсионеров получали федеральные государственные гражданские служащие. На 1 января текущего года средний размер пенсии чиновника достиг 22792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15744 рублей, средний размер пенсии по старости - 16790 рублей. В ряде случаев, по словам эксперта, в дополнение к государственной чиновники имеют право на страховую пенсию по старости.

Ранее юрист перечислил категории граждан, которые имеют право на двойную и повышенную пенсию.