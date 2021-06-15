Синоптик предупредил об аномальной жаре в столичном регионе

Кратковременные дожди и локальные грозы, которые прогремят на этой неделе в столичном регионе, станут предвестниками аномальной жары. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров будут постепенно расти и достигнут пика к выходным, пообещал он.

«Сегодня в столичном регионе температура на четыре-пять градусов выше нормы, но пока сохраняется вероятность коротких дождей и локальных гроз. В ночь на среду по региону пройдет холодный фронт, однако на фоне повышенного атмосферного давления он не окажет существенного влияния на погоду. Начиная с пятницы, она будет малооблачная, сухая и воздух станет активно прогреваться. В пятницу 27-29 градусов выше ноля, а в выходные 29-31 градус, в по области до 32 градусов тепла», - пообещал Леус.

В такую жару пожилым и страдающим от хронических заболеваний людям, необходимо уделять особое внимание состоянию своего здоровья, рекомендуют специалисты. Ранее врач-терапевт Наталья Уклеина посоветовала пить в эти дни больше жидкости, регулярно проветривать квартиру и включить вентилятор. Страдающим от сердечно-сосудистых недугов лучше вообще воздержаться от выхода на улицу, заключила врач.