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Минобороны и «Сухой» планируют разработку двухместного Су-57 на экспорт

Ян Брацкий
07:35 16.06.2021
Двухместная компоновка кабины пилотов повысит экспортный спрос на боевой самолет.
Минобороны и «Сухой» планируют разработку двухместного Су-57 на экспорт
© Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны Российской Федерации и КБ «Сухого» планируют разработку двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. О подобной инициативе журналистам сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия ВС РФ. В планах у министерства обороны и у КБ "Сухого" - изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель, она может создать дополнительный спрос», - цитирует РИА Новости заявление Борисова.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что порядка пяти стран, в том числе государства Юго-Восточной Азии проявляют интерес к новейшему российскому истребителю пятого поколения Су-57.

Российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, создан с применением технологий малозаметности. Су-57 способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

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