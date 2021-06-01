В «Рособоронэкспорте» раскрыли количество интересующихся покупкой Су-57 стран

Порядка пяти стран, в том числе государства Юго-Восточной Азии проявляют интерес к новейшему российскому истребителю пятого поколения Су-57, сообщил во вторник гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Конечно, мы ведем переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется... Юго-Восточная Азия... Четыре-пять стран интересуются», - приводит его слова РИА Новости.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского Кремля.