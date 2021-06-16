Сильнейшие ливни привели к потопу сразу в нескольких регионах страны

Ливни с градом и грозы обрушились сразу на несколько российских регионов. Сильный удар непогоды приняли Москва и Московская область, где выпала недельная норма осадков. Больше всех досталось подмосковному городу Пушкино. Там в некоторых районах на улицах - почти по пояс воды.

Владельцам небольших магазинов на первых этажах пришлось экстренно спасать товар и проводить внеплановую уборку. Но еще больше не повезло автомобилистам - им сейчас все сочувствуют.

Подобная картина и в Йошкар-Оле, где по дорогам можно только плыть. Такие же проблемы в Краснодаре, Тамбове и Ельце. Жители этих городов выкладывают в соцсетях впечатляющие кадры и пишут гневные комментарии - обвиняют местные власти в бездействии, напоминают, что потопы случаются слишком часто и требуют привести в порядок ливневую канализацию.