Гроза, ливень и град: на Москву обрушится непогода

Российскую столицу ожидает непогода – сильный дождь, град, гроза и ветер. Соответствующее предупреждение распространил московский главк МЧС.

По данным метеорологом, стихия обрушится на Москву вечером, ситуация сохранится до конца суток. Синоптики обещают очень сильный дождь, грозу, град и усиление ветра до 17 метров в секунду.

В МЧС порекомендовали увеличить дистанцию при управлении автотранспортом. Также рекомендуется избегать перестроений и обгонов. Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты во время нахождения на улице.

Ранее стало известно, что кратковременные дожди и локальные грозы, которые прогремят на этой неделе в столичном регионе, станут предвестниками аномальной жары. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что столбики термометров будут постепенно расти и достигнут пика к выходным.