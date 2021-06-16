Лучшие специалисты РЭБ Восточного военного округа вышли на «Электронный рубеж»

В Хабаровске проходит конкурс «Электронный рубеж», в котором состязаются специалисты радиоэлектронной борьбы со всего Восточного военного округа (ВВО).

На первом этапе задача каждого члена экипажа - надеть полный комплект химзащиты. Это комбинезон, сапоги, рукавицы и противогаз. Норматив выполнения - всего 4,5 минуты. Вес всего комплекта меньше пяти килограммов, но именно в такой экипировке бойцы должны пройти еще несколько этапов конкурса: преодоление зараженного участка местности, дезинфекция станции РЭБ специальным раствором и маскировка техники на позициях.

Сложнее всего приходится водителю станции РЭБ, ведь кроме основных задач, ему приходится еще управлять многотонной радиорелейной станцией в противогазе.

Внезапно, диверсионная группа условного противника атакует экипаж радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие должны отразить нападение так, чтобы не повредить защитные костюмы. Это еще один норматив соревнований. Схватка между условными террористами и военнослужащими длится меньше минуты и бойцы РЭБ приступают к следующему этапу соревнований.

Четыре упражнения военнослужащим предстоит выполнить в ближайшие три дня. Основной этап соревнований - это разворачивание автоматических станций помех и радиорелейных станций. Не больше 40 минут каждый экипаж должен потратить на эту задачу. Военнослужащие устанавливают антенные мачты на корпус станций РЭБ . Вес каждой почти 100 килограммов. При этом приходится работать на пятиметровой высоте. Кроме того, водитель каждого машины сдает норматив по вождению. Ему предстоит преодолеть участок со сложным рельефом и при этом не повредить ни одну деталь боевой машины.

Ну, и финальный этап конкурса - маскировка техники и позиции военнослужащих на огневом рубеже. Лучший экипаж отправится на всеармейский конкурс «Электронный рубеж», который в этом году пройдет в Тамбове.