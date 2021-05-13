Армия Молниеносная ликвидация: специалисты РЭБ отразили атаку «диверсантов» под Хабаровском Светлана Головина При помощи стрелкового оружия военным нужно было отразить атаку «нападавших» и продолжить развертывание систем радиоэлектронной борьбы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Хабаровском крае специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) готовятся к конкурсу «Электронный рубеж». В программе соревнований задания разной сложности от теории до практики. Бойцы состязались в тактико-специальной, специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке. Также они выполнили перечень заданий по военной топографии. Кроме того, военнослужащим предстояло отразить атаку диверсантов. Согласно легенде, колонну комплексов РЭБ во время марш-броска атакует группа вооруженных «террористов». При помощи стрелкового оружия бойцам нужно было ликвидировать нападавших и продолжить развертывание систем радиоэлектронной борьбы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика