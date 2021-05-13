Молниеносная ликвидация: специалисты РЭБ отразили атаку «диверсантов» под Хабаровском
При помощи стрелкового оружия военным нужно было отразить атаку «нападавших» и продолжить развертывание систем радиоэлектронной борьбы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Хабаровском крае специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) готовятся к конкурсу «Электронный рубеж». В программе соревнований задания разной сложности от теории до практики.
Бойцы состязались в тактико-специальной, специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке. Также они выполнили перечень заданий по военной топографии.
Кроме того, военнослужащим предстояло отразить атаку диверсантов. Согласно легенде, колонну комплексов РЭБ во время марш-броска атакует группа вооруженных «террористов».
При помощи стрелкового оружия бойцам нужно было ликвидировать нападавших и продолжить развертывание систем радиоэлектронной борьбы.