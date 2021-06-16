Эксперты предсказали резкое падение цен на квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках в 2022 году может снизиться на 5-15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

По мнению специалистов, на снижение стоимости повлияет рост предложения, в том числе от инвесторов, которые приобрели около 20 процентов квартир в новостройках во время действия программы льготной ипотеки. Помимо этого, из-за увеличения ипотечных ставок упадет спрос. В среднем цены могут снизиться на 5-8 процентов, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Как уточнил основатель компании Realiste Алексей Гальцев, падения цен стоит ожидать весной 2022 года.

«У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в десять и даже 15 процентов», - считает эксперт.

Ранее на рост цена на жилье в России обратил внимание президент Владимир Путин. Он поручил оценить обоснованность происходящего Федеральной антимонопольной службе.