В стране и мире ФАС проверит обоснованность рост цен на жилье Вадим Синицын Проверка произойдет в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. © Фото: flickr Читайте нас на: Федеральная антимонопольная служба проверит, насколько обоснован рост цен на жилье в России. Проверка произойдет в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. «В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», - цитирует РИА Новости пресс-службу ФАС. Ранее Путин поручил разобраться с ростом цен на жилье. Это произошло в ходе совещания, посвященного итогам реализации посланий главы государства парламенту 2019-2020 годов. В среднем стоимость жилья по стране выросла на 12 процентов, а в некоторых регионах - даже на 30 процентов, отметил Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика