Си Цзиньпин поздравил Башара Асада с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Сирии Башару Асаду в связи с его победой на выборах главы государства. Текст поздравления опубликовало Центральное телевидение Китая.

«Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, будет оказывать посильную помощь Сирии в борьбе с эпидемией коронавируса, оживлении экономики страны и улучшении жизни ее народа», – цитирует поздравление РИА Новости.

Китай и Сирия –это традиционно дружественные государства, говорится в послании. Си Цзиньпин также напомнил, что Сирия была одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Китаем.

Действующий глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад был переизбран на пост президента страны в результате прошедшего голосования. За Асада проголосовали 95,1% избирателей.

Итоги выборов объявил председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг на пресс-конференции в Дамаске. По его словам, в голосовании поучаствовали 14 миллионов человек. Явка составила 78% граждан, что, как указал председатель сирийского парламента, показало сознательность населения, превосходящую все ожидания.