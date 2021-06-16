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По всей строгости: как проходят «ковидные рейды» в Москве

Виктория Ивашечкина
05:03 16.06.2021
За сутки выявляют в среднем две тысячи нарушений среди физических лиц.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вслед за Москвой и Санкт-Петербургом все больше регионов возвращают коронавирусные ограничения.

С сегодняшнего дня в Вологодской области кафе и ресторанам разрешено работать только до 23:00, в торговых центрах закрывают фудкорты и детские комнаты, в больницах разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19.

Коечный фонд увеличивают и в Дагестане. Вообще же разного рода меры уже ввели больше десятка российских территорий. В Москве, где самый большой рост заболеваемости, круглосуточно проводят рейды. Представители административно-технической инспекции следят за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в магазинах, заведениях общепита, на транспорте.

Сообщается, что за сутки выявляют в среднем две тысячи нарушений среди физических лиц. Накануне проверили 30 организаций. Двум кафе выписали штрафы по 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Также власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.

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