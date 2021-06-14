В Москве изменят режим работы ЗАГСов и центров госуслуг

Центры госуслуг и ЗАГСы Москвы изменят режим работы с 15 по 19 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы в понедельник, 14 июня.

Уточняется, что большинство услуг офисов «Мои Документы» можно получить исключительно по предварительной записи. Это ограничение не распространяется на вакцинированных граждан. В тоже время, оформить паспорт РФ, зарегистрировать брак или ребенка, получить социальную карту, а также полис ОМС можно без предварительной записи. Подробная информация размещена на официальном сайте «Мои Документы».

С 15 по 20 июня не будут работать центры соцобслуживания, учреждения помощи семье и детям, центры «Моя работа» и «Моя карьера», при этом жизненно важные услуги будут оказываться, уточнили в оперштабе.

Ранее из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Также власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.