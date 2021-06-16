Психолог назвала причины отказа людей от высокого дохода

Психолог объяснила, почему россияне трудятся на низкооплачиваемой работе и годами не пытаются изменить ситуацию. По мнению специалиста Юлии Зюгановой, причины такого поведения берут начало еще в детстве.

Самая первая причина - это менталитет народа, рассказала она.

«Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка "терпи" является корнем проблемы», - сказал психолог агентству «Прайм».

Зюганова также напомнила о таком понятии как «зона комфорта» - состоянии, когда человек привыкает к тому, что с ним происходит, и ему тяжело двигаться дальше, так как по-другому он просто не умеет.

Помимо этого, люди боятся рисков и падений, отметила специалист. Родительские установки «не подведи», «не опозорься», «не проиграй» держат человека в постоянном страхе провала, уточнила она. Однако, подчеркнула Зюганова, успех растет именно из череды провалов - это опыт, который человек должен получить.

«Третья причина - страх денег... Если родители в какие-то моменты теряли (пусть даже незначительную сумму) деньги и устраивали из этого большую драму, ребенок впитает в себя страх потерять материальное», - добавила психолог.

Она объяснила, что этот страх формирует цепочку мышления, в которой большие деньги ассоциируются с большой трагедией.

Отметила Зюганова и такое явление как «бедность мышления», при котором люди склонны винить в своих неудачах других, а не себя. Человек с «бедным мышлением» всегда будет радоваться чужим поражениям, а также завидовать, критиковать и обесценивать, пояснила она.

Наконец, причиной отсутствия желания человека что-то изменить в своей жизни могут быть низкая самооценка и синдром самозванца, когда люди не верят, что достойны большего, боятся просить повышения зарплаты, слишком много работают и постоянно пытаются все усложнить, считает психолог.

Чтобы разобраться со своими комплексами и недостатками необходима работа со специалистом - психологом, психотерапевтом, психоаналитиком, заключила Зюганова.

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