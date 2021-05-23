Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть

Психотерапевт Анна Стори рассказала о том, что мешает человеку разбогатеть и добиться успеха. По ее словам, у всех нас есть внутренний голос или, так называемый Внутренний Критик, который отговаривает от чего-либо нового и, возможно, перспективного. У некоторый людей этот голос звучит слишком громко, отметила психолог.

«Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе», – цитирует эксперта агентство «Прайм».

Специалист подчеркнула, что Внутренний Критик – это защитная реакция психики, которая формируется еще в детстве. Однако, пояснила психолог, у многих людей и во взрослом возрасте эта система продолжает управлять действиями и впоследствии портит жизнь.

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