Олич назвал причины ухода из ЦСКА

Он сообщил, что провел встречу с руководством клуба в столице, после чего было принято решение об уходе.

«После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды», - приводит слова Ивица Олича пресс-служба армейцев.

Он также поблагодарил болельщиков и клуб за «приятные два месяца в команде». Олич пожелал армейцам болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем.

Напомним, во вторник, 15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера. Он возглавлял красно-синих с 23 марта 2021 года. В составе армейцев Олич выиграл три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.