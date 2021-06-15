Спорт Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА Иван Линдеманн Временно исполнять обязанности главного тренера ЦСКА будет Алексей Березуцкий. © Фото: Максим Блинов РИА Новости Читайте нас на: Ивица Олич покинул кресло главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Согласно озвученной информации, стороны приняли решение прекратить сотрудничество. Причины принятия этого решения не уточняются. Временно исполнять обязанности главного тренера ЦСКА будет Алексей Березуцкий. Хорватский футболист и тренер Ивица Олич стал наставником клуба в марте этого года, сменив на посту Виктора Гончаренко. Олич широко известен в российских футбольных кругах. В составе армейцев он выиграл три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика