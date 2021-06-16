Президент Швейцарии оценил отношения между РФ и США

Президент Швейцарии Ги Пармелен, комментируя отношения между Россией и США, заявил, что, если это необходимо, официальная Женева всегда готова помочь.

«Нужно дать время. Если необходимо, Швейцария всегда готова помочь», – сказал Пармелен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным.

По его мнению, то, что две великие державы встретились в Женеве – это позитивная новость.

«Факт, что мы восстановили дипломатический канал общения, два посла работают в столицах - это уже желание общаться», – цитирует РИА Новости слова президента Швейцарии.

По итогам двуторонней встречи в Женеве было опубликовано совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что Владимир Путин покинул Швейцарию после саммита с Джо Байденом, который длился в общей сложности 4,5 часа и проходил на женевской вилле Ла Гранж.