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Президент Швейцарии оценил отношения между РФ и США

Олеся Степакова
21:40 16.06.2021
По словам Ги Пармелена, тот факт, что две великие державы встретились в Женеве – это позитивная новость.
Президент Швейцарии оценил отношения между РФ и США
© Фото: kremlin.ru
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Президент Швейцарии Ги Пармелен, комментируя отношения между Россией и США, заявил, что, если это необходимо, официальная Женева всегда готова помочь.

«Нужно дать время. Если необходимо, Швейцария всегда готова помочь», – сказал Пармелен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным.

По его мнению, то, что две великие державы встретились в Женеве – это позитивная новость.

«Факт, что мы восстановили дипломатический канал общения, два посла работают в столицах - это уже желание общаться», – цитирует РИА Новости слова президента Швейцарии.

По итогам двуторонней встречи в Женеве было опубликовано совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что Владимир Путин покинул Швейцарию после саммита с Джо Байденом, который длился в общей сложности 4,5 часа и проходил на женевской вилле Ла Гранж.

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