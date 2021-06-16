Байден ответил на вопрос о холодной войне

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам российско-американского саммита заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой холодной войне со Штатами.

«Не думаю, что Путин хочет холодной войны», – заявил американский лидер.

По словам главы Белого дома, российский лидер понимает, что что это не в интересах ни РФ, ни США.

Ранее президент США Байден назвал доброй и позитивной атмосферу встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла на вилле Ла Гранж в среду, 16 июня.