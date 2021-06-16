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Путин процитировал Толстого в ответ на вопрос о будущем отношений РФ и США

Вадим Синицын
20:48 16.06.2021
Для иллюстрации своей позиции российский лидер использовал цитату из русского классика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин оценил перспективы отношений РФ и США после саммита в Женеве. Для иллюстрации своей позиции российский лидер использовал цитату из русского классика.

«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», - заявил Путин.

Исторический саммит Россия-США в Женеве прошел 16 июня и занял более четырех часов. Президент России назвал встречу конструктивной. По ее итогам лидеры РФ и США, в числе прочего, договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

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