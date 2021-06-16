Путин ответил на вопрос, что увидел в глазах Байдена

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос американской журналистки о том, что он увидел в глазах лидера США Джо Байдена в ходе саммита в Женеве.

Корреспондентка напомнила Путину, что несколько лет назад, когда Байден был еще вице-президентом США и они встретились, то американский политик сказал, что посмотрел российскому лидеру в глаза и не увидел там души. Поэтому она и спросила, посмотрел ли Путин в глаза Байдену в ходе сегодняшнего саммита, и что он в них увидел.

«Очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал, очень опытный сразу видно. Он вспоминал о своей семье немножко, о чем мама с ним говорила. Это важные вещи, они вроде бы не имеют прямого отношения к делу, но показывают качество его моральных ценностей. Это все достаточно привлекательно, и, мне кажется, мы в целом говорили на одном языке. Это совсем не значит, что обязательно должны заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе», – сказал российский лидер.

Президент России добавил, что лидеры РФ и США защищают интересы двух стран, народов, и эти отношения всегда носят прагматический характер.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.