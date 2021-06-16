Горбачев оценил итоги переговоров Путина и Байдена

Даже в самой трудной ситуации можно и нужно вести диалог. Это доказали лидеры России и США, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Это ответ тем, кто утверждал, что ни о чем договориться не удастся. Вновь мы убеждаемся, что даже в самой трудной ситуации можно и нужно вести диалог. Лидеры, президенты показали пример. Я это высоко оцениваю», - сказал он РИА Новости.

По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем президенты России и США подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей.

По словам Горбачева, таким образом президенты подтвердили их с Рональдом Рейганом формулу о недопустимости ядерной войны.

Встреча двух лидеров состоялась в среду, 16 июня, в Женеве. Диалог президентов продолжался около четырех часов.