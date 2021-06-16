«Повестка США не против России»: Байден о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи Владимиром Путиным заявил, что на саммите с российским лидером он заявил, что американская повестка не против России.

«Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России, она направлена на то, чтобы принести пользу американского народу. Защищать американский народ - моя ответственность как президента», – заявил он.

Все его усилия на посту президента США направлены на борьбу с пандемией коронавируса, а также возрождение американской экономики и восстановление отношений с союзниками по всему миру, добавил Байден.

Встреча лидеров России и США продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.