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Путин ответил на вопрос для девятилетней девочки о важности саммита РФ и США

Вадим Синицын
20:38 16.06.2021
Журналистка из Канады попросила президента объяснить ее девятилетней дочери, почему лидеры России и США встречаются и в чем важность нынешнего саммита.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Россия и США встречаются, потому что мир должен быть безопасным домом для всех жителей планеты. Так президент Владимир Путин ответил на вопрос журналистки, который прозвучал в заключение пресс-конференции по итогам саммита Россия-США в Женеве.

Журналистка из Канады попросила президента объяснить ее девятилетней дочери, почему лидеры России и США встречаются и в чем важность нынешнего саммита.

«Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется такими вопросами. А ответить очень просто - надо посмотреть вокруг себя и сказать - видишь, как прекрасен этот мир? И взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав - встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты», - ответил Владимир Путин.

Путин добавил, что ребенку стоит рассказать о том, что лидеры стран будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно запретить. Также президент посоветовал рассказать девочке, что лидеры России и США обсудят вопросы экологии, чтобы реки и моря оставались чистыми, и вопросы здравоохранения, чтобы дети были здоровыми, смогли учиться и уверенно смотреть в будущее.

«Мне бы очень хотелось, чтобы и нашу сегодняшнюю встречу, уважаемые дамы и господа, вы освещали именно исходя из этих соображений», - заключил Путин.

Исторический саммит Россия-США в Женеве прошел 16 июня и занял более четырех часов. Президент России назвал встречу конструктивной. По ее итогам лидеры РФ и США, в числе прочего, договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. 

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