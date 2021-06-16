Байден покинул виллу Ла Гранж после переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден покинул виллу Ла Гранж в Женеве после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Садясь в машину, американский лидер на вопросы журналистов поднял большой палец вверх.

В общей сложности переговоры продолжались около четырех часов. По программе саммит должен был продлиться четыре-пять часов.

Российская делегация после переговоров пришла в шатер, где пройдет пресс-конференция Путина.