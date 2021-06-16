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МИД РФ: посол Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца

Вадим Синицын
20:00 16.06.2021
Ранее Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов на места своей постоянной работы.
МИД РФ: посол Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца
© Фото: Михаил Тургиев РИА Новости
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Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца июня. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. 

«Скоро, скоро. Анатолий Иванович на чемоданах сидит все время. Как команда поступила непосредственно от президента, я думаю, до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон», - ответил Сергей Рябков на вопрос журналистов после саммита Россия – США в Женеве.

Ранее Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов на места своей постоянной работы. Кроме того, Путин сообщил, что МИД РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на «дипломатическом треке».

Встреча лидеров России и США в Женеве продолжалась около четырех часов.

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