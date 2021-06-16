Путин рассказал, планируется ли продолжать переговоры с США по ДСНВ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом рассказал, планируется ли продолжение переговоров с США по ДСНВ.

«Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет...Конечно, стоит вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», - заявил российский лидер.

Также Путин отметил, что на России и на Штатах лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. Исходя хотя бы из того, что два государства являются двумя крупнейшими ядерными державами, и РФ, и США эту ответственность осознают.

Срок вступившего в силу в 2011 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекал 5 февраля 2021 года. Будучи президентом США, Дональд Трамп заявил, что СНВ-3 является невыгодным для страны. Сменивший его на посту президента Джо Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутригосударственных процедур. ДСНВ был продлен без изменений и дополнительных условий до 5 февраля 2026 года.