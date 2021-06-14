Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с США по ДСНВ

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Москва готова к совместной работе с Вашингтоном по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого создан», - сказал глава государства.

Срок вступившего в силу в 2011 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекал 5 февраля 2021 года. Будучи президентом США, Дональд Трамп заявил, что СНВ-3 является невыгодным для страны. Сменивший его на посту президента Джо Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутригосударственных процедур. ДСНВ был продлен без изменений и дополнительных условий до 5 февраля 2026 года.