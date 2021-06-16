В Женеве завершились переговоры Путина и Байдена в узком составе

Переговоры лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершились, они продолжались почти два часа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Переговоры в узком составе закончились», - заявил представитель Кремля.

Глав государств сопровождали с российской стороны министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской - государственный секретарь Энтони Блинкен.

В данный момент объявлен перерыв, ожидается встреча в расширенном составе, а после - ее второй раунд.

Российско-американский саммит - это первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Ранее планировалось, что президенты обсудят двусторонние отношения, борьбу с распространением COVID-19 и киберпреступностью, тему дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и другие темы.