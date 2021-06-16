Никакой сметаны: дерматолог дала советы по оказанию первой помощи при солнечных ожогах

В случае получения солнечного ожога следует воспользоваться специализированными послеожоговыми средствами, которые обладают противовоспалительным и успокаивающим действием. Об этом рассказала дерматолог-косметолог Дарья Баскакова. Как пояснила специалист в комментарии «Звезде», хорошо восстанавливают поврежденную после чрезмерных солнечных ванн кожу препараты с декспантенолом и алоэ.

«В идеале нужно использовать специализированные послеожоговые средства: это наружные средства с декспантенолом и алоэ. Есть разные варианты геля с алоэ, которые достаточно неплохо успокаивают. В дальнейшем исключить любое воздействие солнечного света», - отметила дерматолог.

Можно также применять и заблаговременно замороженные кубики льда с соком алоэ, добавила врач. Она также посоветовала непосредственно после получения солнечного ожога принять прохладный душ или смочить прохладной водой поверхность.

По словам специалиста, в тяжелых случаях, чтобы снять острую реакцию, можно принять внутрь нестероидные противовоспалительные и антигистаминные средства, но в идеале это необходимо делать по назначению врача.

Кроме того, доктор предостерегла от нанесения масел на свежее повреждение. Аналогичное требование распространяется и на жирные кремы, и даже сметану.

«Ни в коем случае не надо на свежий ожог наносить масла, в отсроченном периоде, когда уже прошла пара дней для восстановления липидного барьера, - можно», - рассказала врач.

Она объяснила, что использование жира на свежие ожоги препятствует нормальным процессам заживления и терморегуляции.