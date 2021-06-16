Названы суммы штрафов за невыполнение требования о вакцинации сотрудников

В Главконтроле предупредили о штрафах за невыполнение требования о вакцинации сотрудников. Индивидуальным предпринимателям грозит до 50 тысяч рублей, организациям - до 300 тысяч. Повторные нарушения могут привести к взысканию до 1 миллиона рублей или к приостановке работы на срок до трех месяцев.

«Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса об административных правонарушениях», - сказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

При этом он уточнил, что к каждому случаю инспекторы будут относиться с особым вниманием, поскольку при передаче данных возможны технические ошибки.

«Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут», - уточнил он.

В среду, 16 июня, глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.