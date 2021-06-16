Диетолог определила предельную дозу мороженого в неделю

В неделю стоит ограничиться одной или двумя порциями мороженого объемом не более 100 граммов. Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Как пояснила специалист, любимое многими людьми летнее лакомство не только является высококалорийным продуктом, но и содержит большое количество сахара и жира, что при злоупотреблении чревато повышением рисков развития метаболических нарушений, сахарного диабета и других болезней.

«Сладкий продукт (мороженое. - Прим. ред.), потребление которого значительно увеличивается в летний период... В любом случае мороженое - лакомство, а не пищевой продукт для ежедневного употребления», - указала диетолог в комментарии ТАСС.

Стародубова также посоветовала внимательно изучать состав перед покупкой мороженого, отдавая предпочтение продукту с минимальным содержанием жиров, сахара, вкусовых добавок и ароматизаторов. Исключение можно сделать для детей, которым можно предложить лакомство с более высоким содержанием молочных жиров.

Эксперт также обратила внимание, что сегодня существует явная связь между ростом ожирения и высоким потреблением насыщенных и транс- жиров, сахара и соли. Ситуацию усугубляет недостаточное включение в рацион овощей и фруктов.