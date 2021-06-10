Проценко рассказал о новых сложностях при лечении коронавируса

В настоящее время наблюдается отмечается появление новых мутаций COVID-19, что вызывает новые сложности при лечении. Об этом рассказал главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо», - заявил медик в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Проценко подчеркнул, что москвичам следует немедленно вакцинироваться - для этого в столице созданы все необходимые условия. По его словам, без вакцинации не удастся «разорвать этот порочный круг».

В феврале Проценко заявил, что среди всех пациентов, повторно заразившихся коронавирусной инфекцией и оказавшихся в больнице №40 в Коммунарке, не было ни одного тяжелого больного. Специалист предположил, что малое количество случаев повторной болезни может отчасти объясняться тем, что заболевание проходит в легкой форме.