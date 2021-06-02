Диетолог перечислил неожиданные полезные свойства редиса

Редис - это корнеплод, который содержит в себе много полезных витаминов и микроэлементов. В частности, он может снизить воспалительный процесс в организме человека и даже оказать противоопухолевое действие. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро», - заявил он в интервью радио Sputnik.

Также специалист отметил, что потребление редиса замедляет процесс старения. Однако из-за того, что он бывает острым на вкус, его следует есть с осторожностью, особенно тем людям, у которых есть проблемы с желудком.

«Она (прим.ред. - редиска) содержит эфир и горечь, которые раздражают слизистую желудка и могут вызывать обострения. Лучше, как минимум, ее употреблять после еды, а не перед едой, то есть не натощак и не вместо еды», - сказал Гинзбург.

Тем же, у кого снижена кислотность, этот корнеплод следует употреблять натощак. По словам диетолога, это улучшит отделение желудочного сока и пищеварение.

При выборе редиса стоит его пощупать. Гинзбург отметил, что если корнеплод уже расслаивается, то покупать его не следует.