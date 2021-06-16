Сборная России объявила стартовый состав на матч Евро-2020 против Финляндии
Матч между Россией и Финляндией в рамках группы B пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге.
© Фото: TeamRussia, Twitter
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обанродовал стартовый состав команды в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии. Об этом сообщается на странице российской национальной команды в Twitter.
Стартовый состав российской сборной выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Александр Головин, Артем Дзюба. В запасе голкипер - Антон Шунин и защитник Андрей Семенов.
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