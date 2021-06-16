Сборная России объявила стартовый состав на матч Евро-2020 против Финляндии

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Встреча сборных России и Финляндии в рамках группы B пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге и стартует в 16:00 по московскому времени.

Ранее российские футболисты потерпели поражение в игре со сборной Бельгии на Чемпионате Европы 2020. Встреча состоялась вечером 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге и окончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.