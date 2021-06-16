Борт Путина сопровождали самолеты швейцарских ВВС

В небе над Женевой борт Владимира Путина сопровождали истребители швейцарских военно-воздушных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Главы России и США в среду, 16 июня, проводят совместный саммит на женевской вилле Ла Гранж. Около 14:30 по московскому времени начались переговоры в узком составе. Ожидается, что главы государств обсудят двусторонние отношения, борьбу с распространением COVID-19 и киберпреступностью, тему дипломатической собственности России в Штатах, региональные конфликты.

Стоит отметить, что летчики Швейцарии для встречи российских самолетов с высокопоставленными гостями постоянно поднимаются в небо. Это делается в знак почета и уважения.