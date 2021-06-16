В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в узком составе

В Женеве на вилле Ла-Гранж начались переговоры в узком составе Владимира Путина и Джо Байдена. Далее ожидается расширенная встреча президентов, а после - ее второй раунд.

Перед началом переговоров лидеры РФ и США сфотографировались на крыльце виллы с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и зашли в здание.

Российско-американский саммит - это первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Планируется, что главы государств обсудят двусторонние отношения, борьбу с распространением COVID-19 и киберпреступностью, тему дипломатической собственности России в Штатах, региональные конфликты и др.