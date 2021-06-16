Москвичам разрешили сидеть на лавочках в парках

Новая редакция указа мэра Москвы Сергея Собянина скорректировала ограничительные меры, введенные в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции. Теперь жителям города не запрещается сидеть на скамейках в городских парках.

Ранняя версия документа накладывала запрет на использование лавочек, за нарушение которого предусматривался штраф до четырех тысяч рублей.

«Не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)», - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте столичного градоначальника.

Ранее Собянин до конца недели ввел запрет на пользование городской инфраструктурой в парках. Также мэр Москвы рекомендовал организациям отправить на удаленку тех работников, которые пока не вакцинировались от COVID-19. Кроме того, местам общественного питания запрещено обслуживать посетителей по ночам. Введение мер обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом в столице.