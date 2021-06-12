Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
© Фото: ТРК "Звезда"
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
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Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
© Фото: ТРК "Звезда"
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
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