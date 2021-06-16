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Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться

Ян Брацкий
14:39 16.06.2021
Глава российского государства выразил надежду на то, что встреча в Женеве будет продуктивной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Это произошло во время протокольной видеосъемки перед началом переговоров.

«Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу. В российско-американских отношениях накопилось много вопросов. Я надеюсь, что наша встреча будет продуктивной», - сказал Путин, обращаясь к Байдену.

Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, где им предстоит провести двусторонние переговоры. Лидеры двух стран появились на крыльце виллы в компании президента Швейцарии Ги Пармелена.

Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров Путин и Байден затронут темы двустороннего сотрудничества, борьбу с коронавирусом и киберпреступностью, региональные проблемы и вопросы дипотношений. После беседы тет-а-тет и встречи в расширенном составе состоятся пресс-конференции, отдельная для каждого президента.

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