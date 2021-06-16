Путин выехал из аэропорта Женевы на переговоры с Байденом

Кортеж президента Российской Федерации Владимира Путина покинул территорию аэропорта Женевы. Глава российского государства направился на виллу Ла-Гранж, где сегодня состоится историческая встреча лидеров России и США.

Борт №1 совершил посадку в аэропорту Женевы вовремя. На взлетно-посадочной полосе российского лидера встречал кортеж из семи лимузинов Aurus. Путин спустился по трапу и не задерживаясь сел в один из них.

На беседу двух лидеров отведено около пяти часов, однако Путин и Байден смогут сами определять продолжительность своего разговора. Тем, интересующих Москву и Вашингтон, накопилось очень много и эта встреча хороший шанс запустить процесс нормализации отношений, сообщили ранее в Кремле.

Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с COVID-19 и киберпреступностью, вопросы дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и многое другое.