Путин прибыл в Женеву на переговоры с Байденом

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Женеву на переговоры с главой Белого дома США Джо Байденом. Самолет главы государства приземлился в аэропорту вовремя.

Сразу после этого российский лидер направился на виллу Ла-Гранж, где и состоится исторический саммит Россия-США. На беседу двух лидеров отведено около пяти часов, однако Путин и Байден смогут сами определять продолжительность своего разговора. Тем, интересующих Москву и Вашингтон, накопилось очень много и эта встреча хороший шанс запустить процесс нормализации отношений, сообщили ранее в Кремле.

Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с COVID-19 и киберпреступностью, вопросы дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и многое другое.